鄭世維測字算選情 詹惟中斷言「有機會」

2019-02-22 19:49

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市第3選區（三重）立委補選，國民黨參選人鄭世維參加由藝人沈玉琳和命理師詹惟中主持的《琳惟不亂看選戰》節目錄影，主持人被問到是否看好鄭世維選情時，詹惟中現場立刻替鄭世維測字，鄭世維挑選「三心已明」中的「三」字，詹惟中僅表示「有機會」，因4個字中，僅「三」的機會比較高。

鄭世維參加節目錄影請詹惟中測字算選情，選到「三心已明」中的「三」字，詹惟中說，「心」為火，今年豬年為水，水火克不當選；「已」則代表蛇，蛇豬對沖也不會當選；「明」字日夜雖有肉吃，但蛇出沒白天易遭攻擊也不好，只有「三」的機會比較高。

沈玉琳被問到是否也會替演藝圈大哥大余天站台，他說，「余天是影劇圈的大老，如果他找我就會去，但他歌聲魅力無邊，不需要我啦！」鄭世維則說，「余天是長輩，敬重就好，但要提攜我這個年輕後進」。

此外，面對藍營3位大咖明天將合體替鄭世維站台，沈玉琳笑稱，「根本是核彈效應」。他也說，「若韓市長出來選總統是全民之福，建議可以在高雄市做民調，看看高雄市民是否願意割愛。」

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