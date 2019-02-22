中央花10億成立台農發？農委會打臉韓國瑜：只是行政指導

2019-02-22 17:39

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會昨天（21日）宣布將以國家隊（Team Taiwan）概念，成立農產品外銷平台，協助農民擴展海外市場，高雄市長韓國瑜今天開砲，直言中央才花10億元成立台農發公司，現在又要花錢組國家隊，農委會腦袋瓜有問題。農委會強調台農發是民營公司，農委會沒有投資任何經費，農產品外銷平台更不用花錢，是整合既有生產到通路端，而且可以發揮國家隊的效益。

韓國瑜今天向中央開砲，他說，兩年前中央才花10億元成立台灣國際農業開發公司，做了什麼不知道，又要花錢成立國家隊，若失敗，是否又要成立超宇宙隊？直言農委會腦袋瓜有問題。

農委會國際處今天澄清，台農發不是由農委會出資成立，只是行政指導，沒有投資任何一毛錢，而是民間投資成立的民營公司，兆豐投資3500萬元，台肥投資8000萬元，10億元是當初預期籌資目標，目前籌資共2.4億元；至於農業外銷平台更不需要資金投入，而是整合從生產端到通路行銷端的農民和業者成立，台農發會是外銷平台的一部分，在通路行銷端協助農產外銷。

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