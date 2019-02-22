東區沒落被羅霈穎嗆聲 柯譏：她應該好幾店面沒租出去

2019-02-22 14:04

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今日中午接受廣播節目主持人黃光芹專訪，被問到東區沒落，藝人羅霈穎也出面喊話，要柯讓東區起死回生，對此柯文哲表示，慎重思考要課徵「空店稅」，單一自住稅率降稅，他還反譏，羅應該有好幾個店面沒租出去，「你問她要不要降房租？她不要啊！」

主持人提到東區沒落一事，柯文哲指出，他們有查過，台北市過去4年的金流12.5兆，對比過去沒有上升，代表經濟發展是遲滯的，不過這幾年西區太繁榮，在總流量沒有變西區變好的情況下，那一定是東區變差。

柯文哲表示，解決東區問題一個就是經濟總流量要上升，另一個是房租調降，高房租比高房價還具殺傷力，房價高搬到郊區住就好，但開店面沒辦法要開在郊區，因此他慎重思考要徵收「空店稅」。

他還開玩笑說，「羅璧玲要喊話，應該是她有好幾個店面沒租出去，你問她要不要降房租，她一定也不要啊！」柯認為，很多產業賺的錢都跑到房東身上，或許過去經濟很熱可以撐住高房租，台北市總經流量停在12.5兆，就會碰到這樣情況。

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