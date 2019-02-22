被逼問參選2020 柯仍不鬆口：組織在哪、錢在哪？

2019-02-22 13:50

〔記者蔡亞樺／台北報導〕成功連任的台北市長柯文哲，出戰2020總統大選呼聲高，外界十分關注柯參選的動態。柯文哲今日中午接受廣播節目主持人黃光芹專訪，被問到要不要選總統，柯文哲說還在想，反問主持人「你教我怎麼選，我就不知道要怎麼選」，就不知道怎麼選，組織在哪、錢在哪。

主持人黃光芹追問選總統意願，問柯是否已陷入深思？柯表示，也許大家都不相信，但他沒有預設立場，接著問主持人「你真的以為選總統跟選里長一樣？沒那麼容易」。他說自己在2014年奇蹟獲勝，2018年在兩黨夾殺下還沒死，但一個人身上出現太多奇蹟，每個人都視為理所當然，但不應該這樣想，特別是這次他在台北市選到差點掛點。

柯補充，台灣還是有城鄉差距，這次他在台北這種比較特殊的城市都選到差點掛掉，要用這種調調去選全台灣？畢竟選戰需要陸軍（樁腳）、空軍（空戰），像2018年市長選舉，選前最後2週他在媒體上完全消失，原因就是因為沒有錢買廣告，連選前之夜電視上都沒有任何新聞。

主持人追柯當時選擇和館長直播？是否就是因為這樣的背景？柯笑說，他是冒著生命危險去突破，他認為自己過去當然是有成功經驗，但奇蹟哪有辦法一直重複，所以每次有人問他要不要選？其實心理想的是「天啊！到底要怎麼選」。

柯還提到，一天只有24小時，他現在還是每天7點半認真工作，討論台北市政，像今天上午就在討論敬老卡提高補助的事情，如果真的要選總統，他必須抽出時間全台跑透透，但如果這樣，「我跟你保證3個月台北市政就垮掉了」。

對於自己民調領先，柯說民調也是他的壓力，每天都有人跟他說「你民調很高」，但自己回去想「（我）什麼都沒有是要選什麼？」如果要弄個基金會募款，他也不太喜歡，因為自己很不喜歡欠人家人情，以前自己在台大醫院每天被人家拜託，現在要拜託人家他就不喜歡。

至於是否有可能籌組政黨？柯說，組黨是另外一個問題，他思考的點是「如果組了跟現在很像，對台灣有什麼好處？」台灣需要多一個國民黨、民進黨嗎？其實不需要，怎麼做對國家對台灣比較好，他才會做。

柯文哲表示，如果前一次大選得票數超過5%，投入總統大選可用政黨提名，但前一次大選自己根本沒有組黨，因此組黨跟選總統其實一點關係都沒有，目前他也不想想太多，也許時間拖過去，搞不好什麼都不用做也是個辦法。

柯文哲再度引用電影《武狀元蘇啟兒》內容，他強調，如果皇上英明神武國泰民安，鬼才要當乞丐，如果做得好就不會搞得現在天下大亂。專訪進入尾聲，主持人不死心再逼問柯是否要選總統，但柯仍舊未鬆口，僅說還在想。

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