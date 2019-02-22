韓國瑜當臨演推電台英文 趁機虧一下柯文哲

2019-02-22 12:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天扮演臨時演員，與正牌計程車運將用英文交談，行銷市府推動的全天候雙語學習節目；但韓國瑜卻露出調皮個性，先脫稿稱讚運將的英文「比柯P好」，接著還問運將誰是「最聰明的市長」，讓照稿演出的運將當場傻眼、說不出話，全場也笑翻。

韓國瑜事後說明，只是覺得照稿演出比較呆板，想要比較有趣一點，才拿柯文哲開個玩笑，反正柯文哲先前也曾虧過他。

他強調，市府推出的雙語（中英文）學習節目，主要是帶動英文學習風氣，慢慢營造城市國際化風格，他感慨這些事早在20、30年前就該做了，所以現在要加緊速度，且一天幾個小時還不夠，希望讓整個城市風起雲湧、隨時都有機會學習英文。

韓國瑜也提到基層公務員英檢計畫，原則上會在兩年後推出，希望警消、公務員有足夠時間準備，他強調如果通過英檢、升遷會有幫助，如果沒通過也不會懲罰。

他認為台灣拚國際化與學習英文會吃虧，主要在不敢講，其實很多人基礎很好，像柯文哲市長英文一定非常好，只是應用環境較少，高雄就要致力打造像武俠小說裡面的擂台，讓有功夫的人可以越練越好。

高市新聞局與教育局聯手，結合文藻外語大學、高雄科技大學、高雄師範大學、義守大學、輔英科技大學、高雄餐旅大學、正修科技大學、常春藤英語、多位英文DJ，從3月1日起，每天將在高雄廣播電台FM94.3推出系列英文學習節目，每週由原本的10時大幅增加到53小時，每天至少有7.5小時，邀請運將、上班族、學生、家庭主婦到全體市民一起輕鬆學英語，高市有線電視也將釋出頻道時段，每天播出1到3小時英文學習節目。

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