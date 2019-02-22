扁柯會屢遭質疑 阿扁：若馬英九找我、我也願意去

2019-02-22 11:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統陳水扁今透過臉書確定，3月1日將與台北市長柯文哲見面，他透露不少人質疑柯文哲曾說阿扁裝病、兩岸一家親，強烈反對阿扁與柯會面，阿扁則強調台灣社會需要愛與包容，並指柯文哲是他的恩人，且絕沒說過他裝病，阿扁還說，就算馬英九找他、他也願意見面。

阿扁今在勇哥物語阿扁踹共中證實，他與柯文哲3月1日會碰面，主要談論阿扁在台北市長任內回憶錄內容。

阿扁透露，不少人反對他與柯文哲見面，質疑柯文哲曾說阿扁裝病、又說過兩岸一家親，有人則建議若真要見面，希望阿扁錄音錄影，還有人批評柯文哲要騎單車去找阿扁，很不禮貌。

阿扁以陳致中與高雄市長韓國瑜昨天一同參加二二八活動為例，強調台灣需要愛與包容，民主政治本來就有不同聲音，這很正常，但不同意見、不同主張，難道不能坐在一起、一起吃個飯嗎？他更舉美國總統林肯、歐巴馬為例，兩人當選後都邀請選舉對手加入團隊，一起為國家努力，如果馬英九想跟他碰面，他也願意去。

針對柯文哲被質疑說過阿扁裝病？阿扁主動為柯澄清，強調那是媒體斷章取義導致誤會，柯文哲本人也三度跟他說明，並沒有認為阿扁裝病；至於兩岸一家親，阿扁認為再紅也沒有馬英九、郝龍斌的紅。

阿扁說，當年他在獄中時，很少有人關心他，醫生也不太敢表態，但柯文哲卻接下民間醫療團召集人一職，持續關心他的健康，柯文哲是他的恩人，他是飲水思源的人，永遠不會忘記這段。

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