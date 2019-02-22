懸缺18個月 退輔會政務副主委迄今未派任

2019-02-22 11:19

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院長蘇貞昌上任後除了調整內閣部分人事，上週也敲定海洋委員會主委及海巡署長，故宮院長等人事案，但資深政府官員今天說，退輔會還有一席政務副主委職務，竟然懸缺至今已有18個月之久，不知道蔡政府內部發生了什麼事，至今都沒有派任。

退輔會設有3席副主委，其中有2席是政務副主委，一席是常任文官出任的常任副主委，在兩席政務副主委人事上，一席是由李文忠出任至今，另一席原本是由高雄市政府出身的劉樹林擔任，但劉樹林在2017年9月離職後，這一席政務副主委的職務竟然懸缺至今，已有18個月之久。

資深政府官員說，無論是藍或是綠營執政，政務官的位置一般擺好擺滿，就算是一時之間找不到適當人選而短暫空置的狀況，但絕不會像退輔會政務副主委一樣，竟然可以空了18個月之久，由於政務官是由中央派任，這個問題凸顯蔡政府內部可能出了問題。

官員指出，蔡英文總統及蘇貞昌院長指示要照顧現職及退休警消人員福利，讓他們可以比照軍人或是榮民，到軍醫院榮民醫院就診時可以免掛號費等等，而這項新增政策必須由國防部退輔會與內政部衛福部等進行跨部會協調。

官員說，加上退輔會本身的業務就相當繁重，長期缺少一位政務副主委，也讓其內部負荷很重，希望府院趕快派任政務副主委出來，讓政務及常任文官能夠各司其職分工合作，讓政策政務得以順利推動。

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