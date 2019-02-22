馬英九洩密案最終戰 柯建銘：射下這個假太陽

2019-02-22 10:41

〔記者吳政峰／台北報導〕高等法院22日更一審前總統馬英九洩密案，同時也是本案的終審，身為告訴人的立法院民進黨團總召柯建銘，左批最高法院撤銷發回是「違法判決」，右轟馬英九在政治與司法上都「相公（無法胡牌）」，自詡將扮演「民進黨后羿，射下馬英九這個假太陽！」

柯建銘首先表示，歷經5年多，終於又等到開庭時刻，本案事關憲政體制、終結特權治國，總統職權應建立清楚，不可以介入司法、違法亂紀、毀憲亂政。

其次，他指出，一審台北地院法官唐玥援引憲法44條證明總統有「院際調解權」，判馬英九無罪是「違憲判決」，雖然高院改判刑4月，卻被最高法院以「判決事實不明」撤銷發回更審，根本是為了發回而發回的「違法判決」，因為最高法院是法律審，不應介入事實認定。他認為，本庭的重要性不亞於憲法法庭。

最後，柯建銘轟馬英九現在身上還有三中案，卻還想選總統，趴趴走發紅包，試圖拉抬自己的高度，實際上是想築起防線轉移焦點，用可能當選總統的高度來影響本案，不敢面對。

柯建銘還嘲諷「馬英九，你一定相公，不管是政治上相公，司法上也相公，我會扮演民進黨后羿，射下馬英九這個假太陽！」語畢即進入法庭，目前仍在開準備程序庭。

引爆馬王政爭的洩密案，始於2013年8月31日，時為檢察總長的黃世銘監聽到柯建銘與王金平的關說案後，深夜進入總統府向馬英九報告案情，馬隨即把偵辦內容轉述給時任行政院長的江宜樺與時任總統府副秘書長的羅智強聽，並於同年9月4日指示黃世銘向江宜樺說明，被台北地檢署認定涉犯洩密、通訊保障及監察法、個資法等罪，予以起訴。

馬英九一審獲判無罪，二審改判有罪，原不得上訴三審（三年以下輕罪），但因前年大法官做出752號解釋，指應給無罪改判有罪的被告「一次上訴機會」，最高法院遂於今年一月撤銷發回更審，讓馬保有一線生機，惟無論更一審結果為何，雙方都不得再上訴。

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