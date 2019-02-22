韓粉陸續加入土包子集團 只是堵藍：第一次這麼認同韓粉

2019-02-22 09:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕土包子議題持續燃燒，不少韓粉義憤填膺，陸續表態加入土包子集團，還有人力挺「韓土包子」拚中央，臉書粉專只是堵藍小編表示，第一次這這麼認同韓粉，並考慮以後乾脆改稱韓粉土包子。

總統府發言人黃重諺在臉書留言「土包子喝醉，只會變成喝醉的土包子」，被聯想是影射日前在酒吧直播，酒後還嗆行政院長蘇貞昌的高雄市長韓國瑜，韓國瑜事後也回嗆「狗嘴吐不出象牙」，「土包子」三字瞬間成為網搜關鍵字。

只是堵藍小編指出，這是第一次這麼認同韓粉，以後堵藍考慮改稱韓粉「土包子」，反正你們又不介意還很喜歡，堵藍小編進一步指出，話說一堆翻牆殘體字的，習包子有准你們說「包子」嗎？

網友也紛紛留言，「草包跟土包子好像不大一樣？」、「什麼時候要在市府辦丟土包子大賽阿？」、「這種思維，跟阿六很像，若他們用簡體字，簡直就是阿六」、「可見韓粉比較想當土包子，不想被叫韓粉？」、「唉，好騙難教愛跟風」、「第一次看到自己土包子還可以這麼驕傲的，真的不懂」。

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