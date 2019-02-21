中媒評吳敦義最近言論有「統」的風格 網友狂酸

2019-02-21 17:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國媒體《中評社》今天發表「快評」文章指出，國民黨主席吳敦義17日出席海軍陸戰隊校友會致詞時表示，「我們都是炎黃子孫，我也是中國人」，引起不小迴響。從最近有關言論看，吳敦義其實有「統」的風格。有台灣網友說，「那麽喜歡中國就回去」、「腳踏兩條船，小心陰溝裏翻船」。

「快評」文章表示，除了「我也是中國人」之外，吳敦義近期有關兩岸議題的言論還包括：「若國民黨重新執政，會與對岸洽簽和平協議」；「國統綱領並沒有廢掉，那只是現在當局閉口不談而已」等。近期吳敦義針對兩岸議題愈說愈多，愈說愈「大膽」，固然是為了選舉，其言論若代表國民黨兩岸路線將做修正，無疑會更獲中國重視。

文章說，吳敦義過去給外界印象是比較保守。從最近有關言論看，吳敦義其實有「統」的風格。有人說，重在當下的表現，別糾結過去，對的就應該給予鼓勵。這是非常正面的看法，但願能見之行動，而不是無心而言。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/