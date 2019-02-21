政院通過同婚專法 同性伴侶年滿18歲可結婚

2019-02-21 11:24

草案送交立院通過後 預計5/24實施

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天主持院會，正式通過法務部所提首創以中性釋憲文命名的同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法草案」，這項草案共27條，明訂同性伴侶將可準用「民法」婚姻章規定結婚，擁有合法財產繼承權利，也能繼親收養子女，同時須遵守單一配偶的義務。草案送交立院審議通過後，預計自5月24日起實施。

這項草案明定相同性別的2人，為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，明定為同性婚姻關係。草案並明定，未滿18歲者，不得成立前條關係，亦即同性伴侶需年滿18歲才能合法結婚。

這是第一項以司法院大法官解釋為名的法律草案，避免繼續陷入挺同與反同爭議。

法務部表示，司法院釋字第748號解釋已明白揭示相同性別2人亦應享有婚姻自由之平等保護，並諭知有關機關應依解釋意旨完成法律之修正或制定。另107年11月24日通過全國性公民投票第12案，依公民投票法規定，行政院應於3個月內研擬相關之法律，送交立法院審議。

這項專法草案明定，為使相同性別之2人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，以達成婚姻自由之平等保護，特制定本法，草案並明定「本法自中華民國108年5月24日施行」。

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