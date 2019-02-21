陳麗娜稱陳菊挪用空污基金 網打臉：「喜韓議員」又造謠！

2019-02-21 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市議員陳麗娜日前上政論節目時，指稱高雄市空污基金本來有10幾億，但是到現在只剩2、3億，她指控，這些錢是被菊市府挪作他用。對此，網友反指陳麗娜根本不懂「挪用」的意思，更痛批「喜韓議員」又在造謠了！

陳麗娜14日上政論節目時指稱，過去高雄空污基金其實有10多億，但在高雄市長韓國瑜上任前就只剩下2、3億，痛批前朝將空污基金當成高雄市政府的「小金庫」，將這些錢拿去補助高雄捷運，讓市民免費搭乘。

對此，有鄉民在PTT發文說，「喜韓議員又在中天造謠了」！原PO鄉民打臉說，「挪用」指的是公務人員利用職務上的便利，挪用公款歸個人使用，進行非法活動。原PO怒嗆：「請問有人犯罪是挪用公款到市民的口袋，讓市民免費搭捷運的嗎？非法嗎？」他更不滿地說，陳菊拿來補助汰換二行程機車、補助電動機車、添購電動公車、補助捷運黃線，「請問上面哪一項是非法的」？

原PO打臉說，空污基金怎麼用，根本不是陳菊一個人決定的，是學者專家委員會決定的，「陳麗娜你不懂可以去問韓國瑜的環保局長袁中新，他妹妹袁菁就當過基金委員會的委員」，原PO更怒嗆，如果覺得有問題，就請國民黨去告，「地檢署就在金銀河旁邊，不要最後又跟喝酒開直播亂講話一樣不敢負責」。

對此，網友也紛紛留言說，「造謠者應抓起來移送法辦」、「位為何會當議員呢」、「亂造謠抹黑，就該告」、「這些人真的病了」、「整天沒抹黑造謠是會死膩」、「電動車補助是圖利？喜韓兒的程度...」。

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