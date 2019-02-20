同婚專法草案出爐 婚姻平權大平台：了解政院想保障同志婚姻自由

2019-02-20 23:34

〔記者劉力仁／台北報導〕九合一選戰引發反同及挺同婚姻爭論的法案，行政院版名稱訂為「司法院釋字第748號解釋施行法」，支持同性婚姻團體「婚姻平權大平台」發表聲明，指名稱訂為「司法院釋字第748號解釋施行法」，是台灣法制史上前所未有作法，挺同方可以想像行政院承受反同方很大壓力，也了解行政院沒有採用反同方建議的「同性伴侶法」或「同性共同生活法」，顯示行政院努力想要提出一部符合釋字748號法案，保障同志婚姻自由。

婚姻平權大平台表示，台灣同志家庭長期被制度性排除，產生相當多悲劇故事，在公投的過程中，各種負面錯誤訊息傷害同志社群至深，也有年輕同志朋友結束自己的生命。

同志社群與家庭們所爭取的，只不過是國家同等尊重與對待，並不想破壞社會和諧。挺同方將集結眾人之力，爭取最大的社會支持，也期盼立法委員能夠理解同志家庭卑微請求，制定符合釋字748號「婚姻自由平等保護」的法案，協助台灣社會走過公投期間對於家庭、朋友間的各種撕裂與傷害，同時保護台灣的憲政體制。

在今年5月24日之後，台灣社會將出現同性配偶合法結婚，也會有更多的同志家庭，挺同方呼籲同志社群，努力向社會大眾對話，認識與尊重多元家庭，同時也希望讓更多社會各界朋友們了解，人人都需要家庭生活的法律保障，同志也一樣。

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同婚專法草案出爐 名稱「司法院釋字第748號解釋施行法」

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