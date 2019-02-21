只會內鬥自傷 藍營議員：蔡英文最好的朋友其實是國民黨！

2019-02-21 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選距今剩不到1年，但國民黨黨內初選要怎麼做遲遲未決，黨主席吳敦義只是拋出許多方案，搞得黨內外人士都非常焦急，甚至黨內幾個表態要參選的人已經開始「交火」。對此，國民黨台北市議員羅智強說，看看民進黨，至少人家知道砲火要對著別人，反觀國民黨卻是自己打自己，更酸其實蔡英文最好的朋友是國民黨！

藍營議員羅智強臉書上說，民進黨最近積極砲轟高雄市長韓國瑜，甚至可以說是非常不合比例的集中砲火在韓國瑜身上，反而讓韓國瑜的聲量越來越高，還有媒體形容為金庸武俠小說《倚天屠龍記》中崆峒派的武功「七傷拳」，使用者功力不足，反會造成自身內傷，「這拳拳出手，未必傷得了韓國瑜的五臟，但拳之反彈，卻先傷民進黨自己的六腑。」

但羅智強也提到，目前的國民黨其實也在用「七傷拳」，「別忘了國民黨的『七傷拳』更厲害。民進黨至少還知道用七傷拳打『別人』，國民黨卻用七傷拳打『自己』」，原來，羅志強指的是早就表態要競逐總統大位的兩名黨內大老，前新北市長朱立倫以及前立法院長王金平本月拿出「換柱」一事隔空交火，「黨天王自掀換柱瘡疤，黨中央對初選制度牛頭不對馬嘴，這超瞎七傷拳，一直『自己打自己』，正拳重傷國民黨自己的五臟，拳之反彈，再傷國民黨自己的六腑。」羅智強最後更酸：「大家發現了嗎，原來蔡英文最好的朋友，其實是國民黨啊！」

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