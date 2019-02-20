杜絕死人連署 公投電子連署最快六月上路

2019-02-20 19:02

〔記者黃欣柏／台北報導〕中央選舉委員會十八日預告「全國性公民投票案電子連署及查對作業辦法」草案，最快從今年六月起，民眾就可以透過自然人憑證進行公投電子連署。中選會綜合規劃處處長高美莉表示，該系統初步規劃僅用於連署，不會用在提案跟投票，後續將針對外界較擔心的資安問題進行測試，草案預告期間也歡迎各界提供意見。

以自然人憑證驗證

對於使用自然人憑證做為電子連署認證工具，朝野立委看法不一，民進黨立委李俊俋認為自然人憑證是目前最快能防堵「死人連署」的方式，不認為有何困難或不合理之處。但國民黨立委費鴻泰與親民黨立委陳怡潔則紛紛質疑，中選會為何不採用相對普及的健保卡？

對此高美莉解釋，雖然自然人憑證的發卡人數確實與公投投票權人數有落差，但公投連署必須簽名蓋章，必須符合「電子簽章法」規定，而健保卡非屬「電子簽章法」認定的憑證，因此才選擇自然人憑證。

高美莉表示，草案將公告至四月十九日，再進行相關法制作業程序，若系統建置也一切順利，最快今年六月一日就可上線運作。後續將準備著手進行資安測試，預計會先由第三方資安廠商進行初測，初測結束再進行複測，最後再請行政院資通安全處與國家發展委員會檢查，以確保資安無虞。

根據作業辦法草案，公投連署人只要在系統上輸入身分證字號，再以自然人憑證驗證，就可以進入系統進行電子連署，同一公投案的電子連署人數會與紙本連署人數合併計算，若有紙本與電子重複連署者，則內政部會交由戶政機關刪除紙本連署紀錄，僅採計電子連署紀錄。

另外，若是電子連署系統在連署期間中斷或故障，中選會並不會延長該案的連署法定期限，但如果是在連署截止當日出現故障，導致提案領銜人無法順利取得連署人名冊，中選會必須協助領銜人取得。

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