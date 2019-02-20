挨批不回交通部公文 中市府：一切依規定積極爭取

2019-02-20 20:41

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會民進黨團今天（20日）抨擊市府不回覆交通部公文，台中市政府新聞局長吳皇昇說，有關捷運延伸計畫，中央去年12月4日發文市府，不僅明確寫出會議取消，且在新市府尚未就任前發出，有預設立場的疑慮；另外，公文末端寫「查照」，並非寫「查照惠復」，這種知會性質的公文，何來要市府回覆之說？市府對此深表遺憾，但仍持續大力推動捷運計畫。

吳皇昇指出，交通局去年12月4日接獲交通部公文，在市長盧秀燕12月25日就任後，由交通局長葉昭甫向盧市長報告計畫內容，因考量捷運綠線延伸彰化段將橫跨烏溪至彰化縣，交通局已訂於3月5日再邀集彰化縣政府、交通部召開會議研商，以凝聚雙方共識；交通局也強調，市府會盡速依研商結果回復交通部，以利加速審查，並期望中央能盡速核定辦理。

至於山海環線（即山手線）部分，吳皇昇說，遲至今日媒體報導交通部才要正式函文給台中市政府，請市府進行修正或補件，市府將針對先前計畫缺漏不足和過於草率的地方進行補正。

吳皇昇也指出，先前行政院秘書長函轉的「只是一張紙的副本」，不是交通部的正式函文通知，也沒檢附相關資料，這一點還請民進黨團明察，切莫誤會，並請黨團多跟市府、市民站在一起，督促中央支持。

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