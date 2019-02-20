AIT邀請台灣民眾追蹤IG帳號 一窺美台合作花絮

2019-02-20 21:05

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）成立Instagram官方帳號，將分享關於美台間文化、教育、科技和政策的貼文，也會利用此平台讓朋友一窺美台合作的「幕後花絮」，邀請台灣民眾一起追蹤，「我們Instagram上見！」

AIT今天發布新聞稿，宣布Instagram官方帳號正式上線（https://www.instagram.com/ait_taipei/）。AIT表示，AIT透過臉書專頁平台，與10萬7000名朋友熱烈互動，這樣的互動不僅深具意義也具有啟發性，現在希望再透過Instagram這個平台，與台灣朋友溝通互動、互相學習。

AIT說，尤其感到興奮可以透過Instagram平台，分享AIT@40全年度活動的照片和影片。AIT@40活動旨在慶祝美國在台協會的40歲生日，以及美台40年來的友誼。AIT說，很期待分享關於文化、教育、科技和政策的貼文，也會利用IG讓朋友一窺推動美台合作的「幕後花絮」。

AIT相信，IG有助於串連美台多年情誼，強健人民與人民關係，邀請台灣民眾在Instagram上追蹤，並在貼文上標註 #AITat40和#StrongFoundationsBrightFuture，「我們Instagram上見！」

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