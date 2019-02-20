傳某集團接手遠雄大巨蛋 北市議員質疑密室協商

2019-02-20 14:01

〔記者郭安家／台北報導〕外傳台北市長柯文哲為了解決大巨蛋爭議，由台北市政府市長室主任李文宗接觸某集團與遠雄接手大巨蛋，引發不少台北市議員質疑密室協商、違反公開透明；北市議員陳永德則指出，這就是為什麼一定要拔掉前都發局長林洲民，林就是一根刺、芒刺在背，林被拔掉，就是為了放行大巨蛋，讓其他財團接手。

林洲民過去列席台北市都市設計審議委員會，審議大巨蛋，堅持公安標準，被遠雄視為眼中釘；未料選後，柯文哲派出首長、幕僚約談林，李文宗甚至拍桌嗆林「影響遠雄賣價」，市府高層還7次勸林請辭，並給都更中心董事長的虛位，惹林不滿於臉書嗆「趙友友」，最終求去，但林獲得不少民眾支持。

陳永德表示，從柯文哲連任後，大巨蛋周邊商業設施工地一直在動，玻璃帷幕、外牆每天在轉變；而林洲民被拔，就是為了放行大巨蛋，若工安問題解決了，大巨蛋就落幕，很有可能明年東京奧運棒球賽6搶1資格賽就在大巨蛋開打。對於誰會接手大巨蛋？他透露，中信集團當然有興趣，中信慈善基金會董事長辜仲諒有興趣發展體育，跟柯文哲交情不錯。

不過，北市議員王世堅直言，如果柯文哲真的是找買主來接手，就是私相授受，這完全違背自己號稱的公開透明，這種檯面下的交易，是柯的政治人格破產，絕對不是搬開大巨蛋這顆石頭，而是拿更大的石頭砸自己的腳。

北市議員簡舒培也說，辦公室主任李文宗去談此事非常奇怪，若是單純商業交易，應該遠雄自己去找接手者談，難道只能給該接手者？遠雄不能自己找買家？看不懂裡面有什麼文章、有什麼見不得人東西；雖然新買家透過持股巨蛋公司，轉換經營權，檯面上合法，但大家會覺得荒謬。

北市議員高嘉瑜表示，法令允許BOT得標者，可將經營該BOT事業的公司股權轉換，是很大漏洞，就像雙子星開發案一樣，未來完工後可以港資之名股權轉換給中資。她呼籲，未來市府堅持的公安、容留人數標準應一致，就算換經營團隊，當初堅持的還是要堅持。她說，若能解決大巨蛋，對柯文哲有加分，但仍無法讓大家都感到滿意。

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