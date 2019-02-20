證實3月1日扁柯會！ 陳水扁透露答應見面原因

2019-02-20 08:29

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁今天在臉書表示，先前媒體報導台北市長柯文哲228當天將從台北騎腳踏車到高雄，隔天3月1日分別與他和高雄市長韓國瑜見面，他可以證實與柯會面消息屬實，但不知道柯是否會與韓見面。

陳水扁表示，上次與柯文哲見面是在2018年正月，當時柯與太太到高雄探望他，也談了很多事情，當時他也才知道，總統蔡英文有邀請柯文哲夫婦倆人至總統官邸談2018年年底合作事宜，所以他在「新勇哥物語」有寫到。這次，2月12日柯市長的幕僚用簡訊跟他請示，3月1日前往拜訪是否方便，陳說經過思考，他答應見面。

陳水扁說，之所以答應是為了出版台北立文獻館為他做的口述歷史、回憶錄，該書2016年已經通過學者專家審查，但2年後的現在大家仍看不到、買不到，陳說這本書對他來說相當重要，柯文哲也多次關心。

因此陳水扁指出，為了回憶錄要出版的事情，他要找柯商量，柯也有事找他，這樣正好，就是這樣。陳水扁強調，跟總統選舉沒關係，完全就是為了回憶錄、口述歷史的出版，就是這麼簡單、單純。

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