買嘉義市黨部會有法律糾紛？ 黨產會：國民黨不應混淆視聽

2019-02-19 20:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國民黨嘉義市黨部及黨工宿舍明天（20日）法拍，國民黨行管會副主委李福軒今天呼籲各界不應投標，以免日後衍生法律糾紛；對此，黨產會批評，如果這次拍賣有適法性的疑義，法院自然不會繼續進行拍賣，「國民黨不應混淆視聽」。

黨產會指出，明日由嘉義地方法院執行的法拍，是國民黨因積欠黨工資遣費等費用，由黨工向法院聲請強制執行。

黨產會重申，國民黨名下被推定為不當取得的財產中，已許可動支超過9.9億元支付黨工薪資、資遣等費用；中投、欣裕台公司也被認定為不當取得財產，依法應收歸國有，若國民黨願意將中投、欣裕台股權移轉為國有，黨產會自當協助國民黨全部清償積欠黨工退休金等費用。

黨產會提及，雖然國民黨尚未就上述訴求作出正面回應，黨產會仍於上週委員會議中同意，國民黨所申請出售其名下不動產，其可出售範圍按108年公告現值計可變現金額達5億元，應可解決部分黨工所需費用問題。

黨產會強調，黨產會在處理黨產議題，從來沒有選擇犧牲勞工權益，國民黨面對黨產及勞工爭議，應能釋出更多的誠意走向轉型。

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