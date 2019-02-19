柯文哲批新潮流 黃偉哲：鬥爭台灣人比對抗外人還要用心

2019-02-19 17:45

〔記者蔡文居／台南報導〕針對台北市長柯文哲批評民進黨與新潮流，台南市長黃偉哲今天（19日）下午受訪時說，他要說句公道話，新潮流是哪裡得罪人了？黨內外都要罵新潮流，消費一個特定的團體到這種程度，好像新潮流比共產黨更可怕一樣。他認為，有些人有心鬥爭自己台灣人，用的心力反而比對抗外人還要嚴重，滿奇怪的。

黃偉哲今天下午走訪「林澄輝社福基金會附設林珠社區式長照機構」，與長者話家常。對於柯文哲批評民進黨與新潮流一事，他受訪時說，他是從新潮流出去的，按理來講，批判新潮流的聲音，他都該歡迎，但他覺得應該說句公道話。

黃偉哲表示，新潮流是哪裡得罪到了人了？黨內不平的事情也要罵新潮流，黨外的人要也罵新潮流。消費一個特定的團體消費到這種程度，好像講得新潮流比共產黨更可怕一樣，真的讓人家覺得莫名其妙。

黃偉哲說，其實，有些人有心鬥爭自己台灣人，用的心力反而比對抗外人還要嚴重。有的人看到外人就歡天喜地、和顏悅色，看到自己不同政黨的人，就齜牙裂嘴、聲色俱厲，兩相對照來看，讓人覺得是個滿奇怪的景象。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/