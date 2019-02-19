綠委賴瑞隆：簽了和平協議 台灣將成中華人民共和國一部分！

2019-02-19 15:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨主席吳敦義拋出「國民黨若重新執政，將洽簽兩岸和平協議」後，行政院將「兩岸人民關係條例修正草案」列優先法案，規定簽定政治協議前須先公投，台中市長盧秀燕卻說，總統大選就是公投，誰當家誰說了算。對此，民進黨立委受訪痛批，國民黨不應犧牲國家主權，一味附和中國想簽和平協議，這會讓台灣不保，淪為一國兩制貢品，成為像香港、西藏一樣永遠無法翻身。

針對簽署兩岸和平協議須先公投，台中市長盧秀燕今日受訪指出，總統大選就是公投，就是最新民意，誰當家誰說了算。

民進黨立委賴瑞隆反批，兩岸和平協議一直是中國處心積慮要進行的政治性協議，目的就是消滅台灣，將兩岸定位成中國內戰問題，而非兩個主權獨立國家，一旦簽了這種協議將限制台灣未來的發展方向。

賴瑞隆舉例，最顯著例子是西藏，當年西藏與中共簽署和平協議後，不到2年就被中共出兵入侵，造成藏人流離失所，影響層面非常大。

「和平協議從來就不是和平的保障！」賴瑞隆強調，一旦簽了兩岸和平協議，我們子子孫孫將失去自由選擇的機會，被中國人民共和國統治，任何人、任何政黨都不能代表台灣人民，去簽這種兩岸政治協議。

他質疑，選舉是民主社會常態，國民黨怎能想要將選舉結果，當成是去簽兩岸和平協議的背書，國民黨憑什麼決定台灣被中國統一的未來方向。

賴瑞隆提及，台灣未來是由台灣人民共同決定，絕不是任何政黨、任何人可以擅自決定要去跟中國簽署政治協議，更不是由國民黨替台灣人先做決定。

賴瑞隆指出，中國領導人習近平已講的非常清楚，九二共識就是一個中國，一個中國是指中華人民共和國，也不承認中華民國，亦即習近平所說的探索「一國兩制」方案。

「簽了和平協議，最後就是台灣變成中華人民共和國一部分！」賴瑞隆提醒，當台灣問題變成中國內政問題，台灣地位及處境就成了香港、西藏一樣，這絕對不是台灣人民要的選擇。

他強調，簽兩岸和平協議有百害而無一利，簽了不會比較和平，反而重創台灣的自由民主價值，西藏前車之鑑歷歷在目，簽完2年內就被中國共產黨出兵統治，香港更在回歸中國後，快速失去自由、民主及活力。

賴瑞隆提及，反對任何任何人、任何政黨代表台灣人民去簽署兩岸和平協議，台灣的和平是要壯大經濟、強化國防，才有能力和條件去維護和平，並不是簽一紙政治協議就能取得和平，兩岸和平協議只會將台灣鎖入中國設好的鄭框架，讓台灣淪為一國兩制的貢品。

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