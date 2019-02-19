擁核人士下戰帖 Kolas：請先勇敢回答這問題...

2019-02-19 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕清華大學原子科學院院長、以核養綠公投發起人之一的李敏，日前向行政院下戰帖，希望中央能安排場地、時間，讓專家來向大眾說明，政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）在臉書表示歡迎討論，但她反問，在下戰帖之前，可否先勇敢回答這個問題：「核廢料要放在哪裡？」

擁核人士李敏日前在臉書PO出給行政院的公文，要求行政院安排適當場地與時間，讓專家向社會大眾說明，核廢料處置技術發展現況，已供行政院及政院發言人正確資訊，還酸要大家來猜猜看政院會如何處理，有吃案（不予理會）、轉下級單位（原能會）處理、轉下級單位（經濟部）處理、直接回應說研議辦理，然後無聲無息等選項。

不過，政院發言人谷辣斯．尤達卡今午在臉書做出回應，她反問「核廢料要放在哪裡？」強調這問題她問了很多次，都沒有人回答，呼籲擁核人士可以直接在臉書或向媒體先開講：「核廢料要放在哪裡？」

谷辣斯．尤達卡強調，儘管擁核者說核廢料有解，但在颱風地震仍頻的台灣，不論是「深層地質掩埋」、「再處理」、或「兩者並行」都應該放在哪裡？請專家出面回答。

谷辣斯．尤達卡最後也請擁核者不要再說「蘭嶼島上自然環境的輻射值低於台北所以不嚴重」，這很傷蘭嶼人，希望他們先來蘭嶼long stay30年，再做結論。

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