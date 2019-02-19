立院推優先法案 這兩個委員會成關鍵

2019-02-19 13:38

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院各黨團昨確定在8個委員會中的席次，民進黨在每個委員會至少8人，國民黨則至少3人；民進黨團總召柯建銘說，依人數推估，本會期民進黨除了在各委員會都將有1名召集委員，另在外交及國防、司法及法制委員會，預計將會有2名召委，有利推動相關法案；最終藍綠召委人數將為6比10。

根據編制，立院下有8個常設委員會，包含內政、外交及國防、經濟、財政、教育及文化、交通、司法及法制，以及社會福利及衛生環境；立院於本月15日開議後，預計於23日舉行召委選舉，由於召委可掌控議程安排，也因此，8個委員會的16席召委，也成為藍綠攻防重點。

柯建銘表示，各黨團在8個委員會依政黨比例分配席次，民進黨在每個委員會中至少8人，國民黨則至少3人，其餘黨團成員則散落於各委員會；此外，由於民進黨在外交國防、司法法制兩委員會中有9人，因此依照各黨團席次推估，民進黨預計在這兩個委員會中拿下2名召委，最終藍綠召委人數將為6比10。

據了解，由於召委有排定議程的權力，再加上「優先法案」中，有不少法案都分屬於外交國防、司法法制委員會，因此有利於相關法案的推動。不過，由於新北市、台南市、彰化縣及金門縣的立委補選將於3月16日舉行投票，出線的立委也將影響下一會期的召委選舉結果，法案推動能否延續，仍有待觀察。

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