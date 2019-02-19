為大選鋪路 藍委提案鬆綁軍警不在籍投票

2019-02-19 13:03

〔記者彭琬馨／台北報導〕為使軍、警或其他公務員，在投票日執勤時仍能參與投票，國民黨立委黃昭順提案，修正「公職人員選罷法第17條」與「總統副總統選罷法第13條」，修法允許投票日因選務工作或因公值勤的軍警及公務員，得在戶籍地或工作所在地投票。法案經週五院會通過後，將送入委員會審查。

提案說明中指出，現行公職人員選罷法已訂有投票所工作人員得於工作地點投票，但卻未保障投票日負責維護國家安全、維持社會秩序的警察與其他公務員；提案強調，不在籍投票是人民基本參政權，建議政府推動台灣不在籍投票制度能「先國內，後國外」、「先中央，後地方」、「先簡單，後複雜」、「先修法，後立法」。

不在籍投票過去曾有諸多討論，上屆新北市長朱立倫曾於去年選舉時便曾主張國內應有不在籍投票，強調此為落實人民參政權，對於執政黨因政治考量反對開放國內不在籍投票感到遺憾。去年參選新北市長、現任行政院長蘇貞昌則曾表態，境內不在籍投票是蘇支持的方向。

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