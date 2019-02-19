「灰犀牛」害死國民黨 游梓翔諷吳敦義「忘了照鏡子」

2019-02-19 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義日前在專訪中再度對國民黨總統初選「全民調」提出質疑，引起國民黨部分人士強烈反彈，對此世新大學副校長游梓翔也在臉書發文表示，選舉最怕「黑天鵝」，但是比起「黑天鵝」，更可怕的是「灰犀牛」，而害死國民黨的是那隻「不知道自己是灰犀牛的灰犀牛」，暗諷吳敦義。

游梓翔表示，「黑天鵝」是發生率低但發生了就會影響重大的事件，過去選舉有人擅長製造「黑天鵝」，總搞得藍軍人心惶惶，但其實更可怕的是「灰犀牛」（發生機率高且影響重大的事件），最近國民黨大老政治、初選爛戲接連上演，「灰犀牛出沒中，國民黨高層卻視而不見」。

游梓翔強調，那隻「灰犀牛」一下反專業地說民調只問了1千多人所以不可靠，一下扯全黨員投票，一下又說黨員和民調各佔一半，換柱的舊帳也拚命扯，難道這灰犀牛還不夠大嗎？而為何他看不見「灰犀牛」，原因是他自己就是那隻「灰犀牛」，忘了照鏡子，自然視而不見。

最後，游梓翔也諷刺地說：「經常被對手批評白賊義或是白海豚並不可怕，害死國民黨的，其實是那隻不知道自己是灰犀牛的灰犀牛。」

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