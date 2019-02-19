宗教直航 澎湖天后宮與泉州天后宮簽直航協議書

2019-02-19 12:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長賴峰偉再度前進中國，今日見證澎湖天后宮與中國福建泉州天后宮簽署宗教直航協議書，睽違12年的兩地宗教直航，今年7月3日至6日重啟會香。另外賴也前往泉州天后宮為米包龜開光點睛，乞龜文化已成為兩岸和平的基石。

2002年賴峰偉帶領3百餘位澎湖民眾經海路，護送澎湖天后宮媽祖至中國泉州天后宮會香，那場「宗教直航」重啟澎湖與中國泉州中斷53年的航線，今日澎湖天后宮主任委蔡光明在泉州酒店與泉州天后宮董事長黃澤陽簽署宗教直航協議書，並由賴峰偉及泉州市副市長周真平等人共同見證。

另外賴峰偉今也出席中國泉州天后宮元宵節4萬5千斤大米龜點睛儀式，「澎泉元宵乞龜」交流12年，賴峰偉是首位主持點睛典禮的現任澎湖縣長，他表示，「乞龜文化」已昇華為兩岸和平交流基石，值得兩岸共同珍惜。點睛儀式，由賴峰偉與泉州市副市長周真平共同主持點睛。

賴峰偉表示，澎湖與泉州血緣、文化、宗教相近，宗教直航可為兩岸搭起友善的橋樑，開啟和平交流，希望明年澎湖能進一步與媽祖出生地湄洲島建立宗教直航。「乞龜」雖源於中國泉州一帶，但當地「乞龜」已失傳多年。2007年「澎湖縣旅遊發展協會」應泉州天后宮邀請，敦聘澎湖師傅前去傳授疊砌米龜技藝，如今「乞龜」文化已昇華為兩岸和平交流的基石，值得兩岸共同珍惜。

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