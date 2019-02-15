賴峰偉一日伴讀 宣布「國中小必修游泳」

2019-02-15 22:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕頂著博士頭銜的澎湖縣長賴峰偉相當重視基礎教育，明定今年為「澎湖教育年」，今天（15日）更一日伴讀，到10餘年前一手創立的文光國小，陪伴40多名一年級學童閱讀。賴峰偉宣布，游泳列入澎湖國中小必修課程。

馬公文光國小校地原本是亂葬崗、垃圾山及火葬場，賴峰偉17年前首度出任澎湖縣長，推動墳墓及火葬場遷移，綠美化垃圾山，解決馬公市髒亂問題，整理出文光國小校地，成為近年來廢校風潮之中，澎湖少數新增國小，文光國小校門還有賴峰偉當年的留名誌念。

賴峰偉向學生們說，閱讀是終身資產，是為自己搭起通往廣博知識的橋樑，他期許澎湖讀書風氣從學校教育做起，向下扎根，營造芬芳的書香社會，讓澎湖孩子從中學習永續成長、堅毅不屈的精神。學校教育建立在家庭教育的基礎上，孩子在家要「孝順」、「友善」，在學校要「尊師重道」，他鼓勵大家要多接觸大自然、多讀書、多運動，讓自己的學識及修養都拿滿分。

除了課業及品德教育，國小是棒球隊長的賴峰偉，對於運動要求也相當高，當面指示新任教育處長謝國村，澎湖國中小全面推動游泳體育，自詡為大海子民的澎湖未來主人翁，都要具有一身水中蛟龍身手。謝國村說，已列入國中小通識教育，未來不會游泳學生，也會開設集訓班專程教導。

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