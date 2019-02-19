政院擬修法兩岸協議須公投 盧秀燕：總統大選就是公投

2019-02-19 10:26

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨主席吳敦義日前提出若國民黨重返執政，將簽兩岸和平協議，行政院則將修正「兩岸人民關係條例」，明訂兩岸進行任何政治協議前，內容必須經過公投程序。對此，台中市長盧秀燕今日受訪時表示，總統大選就是公投，就是最新民意的選擇，何必再舉行公投。

國民黨主席吳敦義日前拋出若國民黨重新執政，將依照「兩岸人民關係條例」，與對岸洽簽兩岸和平協議的說法。行政院昨（18）日則宣布「兩岸人民關係條例」修正草案將列為立法院本會期優先法案，明訂兩岸進行任何政治協議前，內容必須經過公投程序。

盧秀燕今日在市政會議前接受媒體訪問時指出，總統大選就是人民的選擇，包括兩岸政策的選擇、能源政策的選擇，經濟走向的選擇，「總統大選本身就是公投，就是最新的民意選擇」，所以「誰當家，當然誰說了算」。

盧秀燕也說，民進黨政府現在先不必放話，最重要是尊重民意，誰選上總統，就是台灣民意的聚集，何必再舉行公投，因為總統大選就是兩岸政策的公投，能源政策的公投，經濟走向的公投。

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