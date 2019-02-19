簽兩岸和平協議須先公投 陳明通坦言：為吳敦義修法

2019-02-19 10:25

〔記者黃欣柏、蘇芳禾／台北報導〕行政院昨宣布將「兩岸人民關係條例修正草案」列為立法院本會期優先法案，明定兩岸任何政治協議都必須經過公投程序。對此，陸委會主委陳明通今在立法院受訪時，直指修法動機就是因為國民黨主席吳敦義，吳日前曾稱國民黨未來若重新執政，將會跟對岸洽談和平協議，考量目前審查門檻太低，因此決定推動修法。

陳明通今出席立法院會備詢前，被媒體問到修「兩岸關係條例」是否是為了擋國民黨，對此陳明通直接點名吳敦義，指吳敦義近日曾提出當選後要跟對岸洽談和平協議，考量過去兩岸談判監督機制「很weak（微弱）」，而總統蔡英文年初提及的四個必須與三個防護網中也有談到監督機制，「吳主席昨天又在講，所以我們覺得應該去修法！」

陳明通強調，兩岸間的政治性議題需要社會高度共識，若像前立委張慶忠那樣半秒鐘通過，將會引起社會爭議，因此如果要談政治議題，應由行政院提出談判計畫，經立法院3分之2同意後才可以去談，且在這之前，行政院還可以進行全國諮詢性公投來了解國人意向，談回來的協議也要有4分之3立委出席、4分之3立委同意後才能公告，最後再經公投過半通過才算數。

陳明通說，這不是什麼擋誰的問題，只是政治議題很敏感，必須要有高度共識。不過這次推動修法確實是因為吳敦義主席，因吳拋出這個議題後，陸委會檢視「兩岸關係條例」門檻太低，甚至只有備查，所以才決定推動修法把門檻拉高，讓兩岸協議必須要在社會有高度共識下才可行，否則只是徒增困擾。

至於限制領有中國居住證的民眾參選公職，陳明通表示，一般在對岸討生活的民眾會寬容看待，但若民眾跑回來當立委這樣說不過去，「你的選民不在那裡，你的選民在台灣，這是很合理的事情。」

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