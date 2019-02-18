韓國瑜「鬼混說」遭打臉 呂秀蓮：他半年後就原形畢露

2019-02-18 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前稱「台灣鬼混20多年，完全沒有進步」，引發各界議論，財訊傳媒董事長謝金河則痛批，「台灣沒有鬼混，是辛苦調整了20年」。對此，前副總統呂秀蓮表示，「什麼叫鬼混」，要說人者自己必須先檢討，認為再看韓國瑜半年，「他可能會原形畢露」。

呂秀蓮今天接受廣播節目專訪，談到韓國瑜日前批評台灣鬼混了20多年，她認為要用客觀標準來檢驗此事，全世界很多國家對台灣的表現多所肯定，她也反問韓國瑜，過去當過北農總經理、擔任立委好幾年，「應捫心自問，過去有沒有鬼混」。

呂秀蓮透露，韓國瑜在選舉時說高雄又老又窮，把高雄講得非常不堪，為何現在要大家都去高雄？且韓國瑜選舉時說都講經濟、不講政治，現在卻不一樣，當選後沒有顧忌，都在談政治、不談經濟。她認為，民眾再看韓國瑜半年，他可能就會原形畢露了。

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