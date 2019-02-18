柯文哲爆粗口、又轟新潮流 梁文傑一句話反嗆

2019-02-18 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲17日出席陽明山花季開幕活動，公園處長黃立遠報告杜鵑花種植狀況時，趁機打小報告，「還是有在種，但被議員（指民進黨許淑華）當政治話題在操作」，讓柯忍不住脫口罵「X」，今（18日）更加碼嗆許所屬的新潮流系是國家禍害。對此，新潮流北市議員梁文傑也在臉書用一句話反嗆柯文哲。

柯文哲今上午被媒體堵訪，嘆氣直呼「跟新潮流講話說得清楚才奇怪，」還稱現在聽到「新潮流」3個字都會過敏，他自己的認知是，新潮流對國家傷害太大，今天民進黨變成這個局面，都是新潮流搞的，新潮流是國家的禍害。對於對議員爆粗口一事，柯則數度強調，那是走路跟官員的「內部談話」，媒體要這樣錄出來講就沒有辦法了。

對此，梁文傑在臉書反嗆柯文哲，「如果我罵某國民黨女議員ㄎㄢ `，是不是可以說，因為我討厭國民黨，所以就是該罵ㄎㄢ`？」力挺同黨議員許淑華。網友也留言，「不行，因為你沒有亞斯柏格」、「不行，因為你不是媽寶」，更有人諷刺的說「不行，因為你沒有水母腦粉絲挺你」。

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