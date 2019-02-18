被嗆「腦袋有問題」超不爽 吳敦義嗆：我行政院長當假的？

2019-02-18 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選將近，國民黨黨內提名初選卻遲遲還未定調，已經有部分人士為此表達不滿，而黨主席吳敦義日前又再拋出希望黨內提名採「全黨員投票」的方式，再度爭議不斷。對此，前國民黨立委孫大千在臉書上痛批吳敦義「腦袋有問題」。吳敦義今天也怒駁，表示過去擔任行政院長的政績竟受這般辱罵，「我做行政院長是做假的嗎」？

據本報報導，吳敦義今與夫人蔡令怡出席黨內舉行的元宵活動，還和蔡令怡一起搓湯圓同樂。對於日前接受《美國之音》專訪時提出希望國民黨總統初選採「全黨員投票」，引起爭論，前立委孫大千更在臉書上質問：「用一個黨內選舉的機制去綁住一個全國性選舉的初選方式，把黨員的意志凌駕在全民的意志之上，這樣是不是腦袋有問題？」

綜合媒體指出，而今吳敦義又改口表示，過去初選制度都是採「七成民調，三成黨員投票」，今年有聲音希望黨員投票比重拉高，因此民調、黨員比例各佔五成，認為這樣能兼顧黨員和選民的聲音。但對於自己被罵「腦袋有問題」，吳敦義似乎嚥不下這口氣，怒回「我腦袋從來沒有問題，對不起吼，不能隨便講我腦袋有問題」，抨擊孫所希望的「全民調」投票不可靠，表示孫大千或許腦子比較好一點，但也沒必要這樣辱罵別人。

吳敦義更強調，如果他的腦子真有問題，那為何過去他擔任行政院長時，台灣可以經濟成長、治安最好、兩岸也能和平發展呢？講到激動處更直言「我做行政院長是做假的嗎？」

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