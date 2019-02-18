蘇內閣今召開行政立法協調會報 首邀黨務系統出席

2019-02-18 17:09

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院長蘇貞昌上任後，今中午首度召開行政立法協調會報，研議立院本屆第7會期共47項「優先法案」。值得注意的是，此次會議除了依照慣例邀請民進黨立委參與，也首次安排黨務系統出席討論，包括民進黨秘書長羅文嘉、民進黨新境界智庫執行長邱義仁及黨發言人都與會。

針對優先法案中「公民投票法修正草案」，擬延長公投案公告成立後應舉行公投期間為至少三個月，改革公投選務亂象。羅文嘉會中指出，公投法非常重要，應該要放進優先法案討論；羅文嘉在過程中也建議，是否有更多優先法案能夠加進來。

關乎同婚議題的法案則以「因應公投結果及大法官釋憲相關專法」列於47項優先法案中，但目前法案名稱未定。立法院民進黨團幹事長管碧玲對此解釋，大家很關心同婚議題，這個法要用什麼名字提出，還沒看到內容，也還不了解方向。會中未討論到要用婚姻法還是伴侶法。依照行政院副院長陳其邁的說法，這個問題會在大法官釋憲跟人民公投之間做最好的決定，請大家放心。

管碧玲表示，社會對話從街頭衝撞，之後有大法官憲法這個最高機構來解釋，後來又有全民最大全力的公投。釋憲畢竟是高於一切，但是主權在民，也很難不面對。這一切顯示，社會的世代對是分歧的，世代對話沒有完成，大家應該珍惜我們現有所開拓出來的結果，並以互相的體諒來團結，互相珍惜、再往前走。這不必然會是保守的，無論結局是什麼，雙方都不要互貼標籤、雙方都值得互相珍惜。

此外，針對國民黨主席吳敦義日前拋出，若國民黨重新執政、國民黨政府就有權與對岸洽簽和平協議，有與會者會中建議，應研議和平協議相關修法來做因應。陸委會主委陳明通則回應，確實有必要，所以朝向各種可能，例如之前也討論到「雙公投」的可能性。

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