馬江聯手 推核一、二、三延役核四重啟

2019-02-18 12:24

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九成立的馬英九基金會與前行政院長江宜樺的長風基金會舉行記者會，將共同推動核一、核二、核三廠延役、核四重啟，預計在3月10日召開民間能源會議，決定推動方向，不排除共同推動公投，展開行動。

江宜樺受訪時表示，去年公投結果顯示民眾反對2025急躁的廢核政策，希望政府政策有所調整，蛋最近經濟部公布的方案看來，政府對直接民意的表達置之不理，但國家未來的用電問題必須正視，不管是加強電力設施，讓核電能夠重新使用繼續延役，都必須面對。

江宜樺指出，民間在經濟部方案公佈後，會有新思考跟新動作，去年的公投就是行動的展現，民間團體一定會串連來，行動今年會展開。

江宜樺呼籲，民間行動不是故意反政府、跟政府做對，民眾期待國家發展有穩定供電，不希望有空污問題，也認真面對核廢料問題，用客觀理性專業的方式處理，不要說成政黨對抗。不管是經濟部、行政院、總統府都要跟社會做說明和溝通，不是一竿子打翻。

與會的政治大學法律系副教授廖元豪指出，政府用技術性理由錯誤解讀去年「以核養綠」內涵，電業法第95條第1項確實已失效，但公投內涵是決定廢核和繼續使用核能的公投，不管正反方，投票者都是因這樣的理由才去投票，政府卻不遵守公投結果，規避公投意旨，前台大醫院副院長王明鉅表示，民意希望核一、核二、核三延役，核四重啟，民進黨政府卻將黨意大於民意，是獨裁廢核。

清華大學原科中心主任葉宗洸說，只要500億元上下，就可在2025年之前重啟核四﹔核一延役只要政府要做就沒問題﹔核二廠延役計畫則已完成，只要原能會修改內部辦法，連修法都不用﹔核三則沒有法律問題，延役絕對來的及。

葉宗洸表示，現在幾座核電廠裡用過的燃料，在現地儲存，未來都還是可貴的資產，可用最新的核轉化技術做處理，從來都不是問題﹔低階核廢料方面，目前有1百多個國家都在做室外乾儲，台灣也蓋好乾儲廠卻不用，還要追加3百億元做室內乾儲，根本沒必要。

葉宗洸說，「以核養綠」公投會進入二部曲，政府如果對公投不重視，就透過下次的公投，立法要求政府正視，包含核四重啟，核一、二、三的延役和核能減煤的立法都是推動重點。

馬英九基金會執行長蕭旭成表示，政府只要中性的看待每一種能源，對台灣未來經濟發展有好處，但現在卻當成意識型態處理，用政治意識型態處理能源問題，馬英九和江宜樺會在3月10日召開2019民間能源會議，邀請各領域專家學者，為台灣未來能源找出路。不排除推動公投。

媒體詢問，對於核廢處置場遭地方政府反對該如何因應？長風基金會能源政策小組召集人杜紫軍表示，地方政府如有不同意見，中央政府必須從法令角度善意溝通來做協助解決，也可回頭仔細看每個核電廠所在地對於公投的結果，反問地方首長，是不是尊重地方真正的民意？

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