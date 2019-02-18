被柯P爆粗口、轟國家禍害 許淑華：格局真的太小

2019-02-18 12:21

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨於陽明山花季詢問杜鵑花種植狀況，公園處長黃立遠指「還是有在種，但被議員（民進黨許淑華）當政治話題在操作」，柯脫口說「幹！」今上午柯受訪再加碼嗆許所屬的新潮流系是國家禍害。對此，黃今早至議會向許道歉，許雖接受，但不滿黃去年在議會無法解釋杜鵑花預算內容，昨卻向柯咬舌根怪市議會；許表示，她從未政治操作過任何預算，沒想到事務官也會玩政治搞鬥爭。

許淑華指，台北市政府每年花卉預算1.3億元，去年12月20日議會審預算，市府另外框800萬元杜鵑花節預算，對於預算分布、計畫長短，黃立遠卻說不出所以然，還扯種杜鵑花可降PM2.5空汙，被議員及學者打臉，議員監督把關預算，刪了200萬元預算；事後發現觀傳局也編杜鵑花預算，共花1300萬元。

許淑華表示，柯文哲曾說過不要做一次性活動，但很遺憾、委屈，監督預算、幫民眾把關，被說成政治操作，把所有議員說的很難聽、市長還爆粗口；市長應大氣一點，處理好市政，不要每次都做內部鬥爭，影響府會關係。

「言論造成議員困擾及誤會，我本人對自己的認知錯誤或誤解，跟許淑華議員鄭重道歉。」黃立遠說，市長很關心杜鵑花，希望把台北打造為杜鵑花城，他們盡力完成市長願望，議員看預算很仔細認真，被刪很可惜。

許淑華回說，黃立遠不說還好，越說越麻煩，「我從未政治操作過任何預算」，合理預算一定支用，不合理則要把關；可接受道歉，但無法認同這樣迎合市長需要、喜歡，去咬舌根議員、怪議會。她擔任議員12年，前8年監督市政，不會被攻擊，但這4年來每次監督，府會關係不是不好，就是被攻擊，議員身心俱疲，「沒想到官員也會玩政治搞鬥爭，不是只有11樓（市府11樓市長室）才會搞政治鬥爭。」

對於柯文哲不滿新潮流，許淑華表示，如果市長真的只是因為特定政黨或派系，這樣的格局真的太小，市長應該有個大格局推市政，白綠、藍白政治問題也不應該放在預算來看；「我非常尊重柯市長，但他（柯）很多言論抹煞台北市民對他的期待。」

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