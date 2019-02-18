雙城論壇》上海李文輝到訪 北市府：沒有談任何敏感的政治議題

2019-02-18 12:10

〔記者沈佩瑤／台北報導〕中國上海市台辦主任李文輝16日抵台，展開4天訪問行程，今上午赴台北市政府拜訪市長柯文哲。會後台北市政府發言人劉奕霆轉述，雙方主要討論雙城論壇的內容跟方向，還是會繼續著重在青年交流部分，他也強調，會中並沒有談到任何敏感的政治性議題。

李文輝一行約莫今天上午11時左右抵達北市府，面對媒體追問「能不能接受柯的『國家說』」、「沒有去高雄會不會覺得很可惜」、「是否會談雙城論壇」等議題，李文輝僅不斷說：「新年好、新年好」。

市長柯文哲親自接待，另有產發局、體育局、文化局和觀傳局等局處參與討論，整場會面約20分鐘便結束，李文輝離去前被問及雙城論壇有方向嗎？他回說：「有方向，很大的方向」。

劉奕霆會後表示，李主任一行貴賓拜訪北市府，主要目的有兩個，首先是今年2019台北燈節部分，觀傳局有邀請上海市參與友好城市燈區，上海市台辦表達感謝之意，另外就是今年雙城論壇，因為輪到上海市主辦，北市府表達願意能繼續合作的意願。

劉奕霆說，今年雙城論壇的議題跟方向，還是會繼續著重在青年交流，前兩年到上海，曾安排高中生街舞交流，此外，近年電競產業興起，也希望能納入今年雙城論壇的交流議題中。

「市長也有提到上海還有至少50萬的台商在那」劉指出，因此經濟的部份也希望能納入雙城論壇討論，在上海的台商也表達尋求兩邊的政府能給予怎樣的幫助；另還有電商跟物流兩大產業，電商是柯市長這兩年施政非常重要的方向，希望藉雙城論壇機會，了解上海市在這兩大產業的發展。

媒體提問，有沒有提到比較政治的部分？劉奕霆表示，今天李文輝率團到北市府，就是談雙城論壇的內容跟方向，所以沒有談論其他外界有興趣、敏感的政治議題，沒有提到這部分；完全沒有提到九二共識跟兩岸一家親等比較敏感的政治性議題，就是救雙城論壇的內容討論。

有關雙城論壇的舉辦時程，劉奕霆說，過往都是辦在7、8月這兩個月份，細節會再經由雙方幕僚磋商。至於屆時柯文哲是否親自出席，劉重申，市府表達續辦意願，由誰帶隊要等到時程確定後才能說明。

柯文哲今早被問及將要與李文輝談什麼，他今年台北燈節上海有捐一個燈區，依慣例他們會來看，但今天應該會討論今年的雙城論壇。針對陸委會稱希望柯文哲能打開中國官員的僵硬腦袋，柯則說互相打開吧！

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