獨家》性能提升型雄二飛彈核定量產 2023年前完成部署

2019-02-18 11:13

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文總統在農曆春節前在視導部隊時發表談話，要加速防空及反艦飛彈的量產速度，以強化台灣防衛力量，資深軍方官員今天透露，性能提升型的雄風二型飛彈已獲核定量產，預計在2023年前可以完成量產工作，投入海軍戰備行列。

資深官員表示，性能提升型的雄二反艦飛彈，將分批進行量產，首批次至少為36枚，已經納入海軍代號為迅雷專案的精進戰力計畫之內。

資深官員並且指出，性能提升型的雄風二型反艦飛彈，比起2007年起服役的雄二BLK 2型飛彈，射程更遠，突穿敵方防衛網以及反制干擾的能力也更強大，具有極佳的戰場靈活性。

迅雷計畫是以建構海軍機動飛彈發射車名義對外，並且列為預算計畫，但實際項目還包括要產製新型雄二飛彈36枚，並且延壽現役雄二飛彈50枚，總經費達到136億7666萬餘元。

軍方官員說，海軍司令部是在2017年6月與中科院簽署合作協議，將迅雷專案計畫委由中科院執行，但雙方對此協議保持機密，直到2019年的1月24日才對外公佈決標內容，與蔡總統發表要加速防空及反艦飛彈量產速度的談話，時間點上有相當的巧合性。

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