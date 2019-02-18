提升雙邊友好關係 沖繩浦添市議員拜會中市府

2019-02-18 10:54

〔記者黃鐘山／台中報導〕日本沖繩縣浦添市議會議長島尻忠明今日率團至台中市政府，代表市府接待的副市長令狐榮達表示，台中與沖繩在經濟、貿易、文化、體育等方面的交流很頻繁，希望透過這次浦添市議會的拜訪，提升雙邊友好關係。

市府指出，浦添市議會一行人於2月16日至19日訪台進行友好親善交流，期間規劃參訪新北、台北、拜會交通部及外交部，並參觀台中花博，議長島尻忠明及浦添市議會台灣友好議員連盟會長下地惠典，今日則率團拜會台中市政府及台中市議會。

令狐榮達表示，沖繩氣候良好、風光美麗，是個觀光旅遊勝地，台灣每年約有80幾萬人至沖繩觀光；而台中與沖繩間在經濟、貿易、文化、體育等方面的交流也很頻繁，希望可以透過這次浦添市議會的拜訪，再提升雙邊友好關係。

島尻忠明表示，昨天他們到台中花博參觀，是個相當棒的博覽會，而花博吉祥物石虎與沖繩的山貓也很相似，讓他覺得格外熟悉；另外，這次是他們第2次拜訪台中，希望與台中在互相信任的基礎下維持友好關係。

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