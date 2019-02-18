處長失言將向許淑華道歉 柯P：官員都當到沒有尊嚴了

2019-02-18 09:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨參加陽明山花季開幕，抵達會場前詢問官員杜鵑種植狀況，公園處長黃立遠提及議員對預算有意見，還點名民進黨籍市議員許淑華，讓柯不滿爆粗口罵「X」。對此，許淑華昨痛批黃不適任，杜鵑花預算當年藍綠議員皆提出質疑，最後仍三讀通過，直說黃自己才是政治操作，對市長提出不實指控。

柯文哲今早在家門外簡短受訪，談到昨天對於議員爆粗口，但當初還是有通過預算，柯並未正面回應，僅說這是私底下跟市府官員聊天講的話，被錄出來那就沒辦法了。

柯文哲隨後搭公車上班途中，沿途看著路邊種植的杜鵑花，再三強調杜鵑花不僅是台大的校花，也是台北市的市花，他原本的想法是做一個「台北花系列」，不同月份有不同的花盛開，當初杜鵑花是想要每年種10萬株，市府已經把要種的區域範圍都劃好，但連這種計畫都被議員阻擋。

聽到黃立遠今天將向許淑華道歉，柯嘆氣說，講了就講了，他認為這樣子官員都沒有講實話的勇氣，官員當到都沒有尊嚴，隨後更指黃立遠去向議員道歉是「慷慨赴義」，一定會被議員k的滿頭包，但「其實都是我的錯」，表態力挺下屬。

柯也自嘲笑稱「這件事要想辦法負面行銷、逆境思考」，至少事情一爆出來，大家都知道台北市有杜鵑花節，會吸引大家關注。

對於會不會擔心議會開議後與議員關係不好，柯笑問「現在這樣還會好嗎？」柯最後再度抱怨，當初預計在城南每年種10萬株，議員認為這是台大的校花，而柯文哲是台大的校友，但其實杜鵑花也是台北市的市花。

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