韓國瑜指全台灣都欠高雄 只是堵藍：全國民黨都欠高雄

2019-02-18 07:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨晚開臉書直播，痛陳全台灣人都欠高雄，高雄為台灣扛重工業卻汙染環境，中央應該回饋；臉書粉專只是堵藍反駁，不是全台灣欠高雄，是全國民黨都欠高雄一個交代。

韓國瑜昨晚透過臉書直播再論述兩岸政策，他質疑蔡英文總統不愛中華民國、不要九二共識、也不敢台灣獨立，我們（台灣）該到哪裡去？因為要推銷高雄產品、要吸引觀光客，所以他必須講出九二共識，爭取和平做生意，但不用天天講，只要大家知道他的想法就行了。

韓國瑜進一步抱怨，行政院長蘇貞昌上台後，要求高市府申請前瞻計畫補助要全部改寫，這是什麼意思？行政院本就應該協助高雄，他表示全台灣都欠高雄人，因為高雄犧牲環境，發展台灣重工業，污染這麼嚴重，高雄以一個城市力量，支撐台灣重工業發展，當然應該回饋高雄，結果補助款卻要高市重寫計畫，甚麼意思、希望高雄失敗嗎、繼續窮困嗎、還是希望韓國瑜施政上摔死？

只是堵藍則強調，不是全台灣都欠高雄一個交代，而是全國民黨都欠高雄一個交代

，堵藍小編提醒韓國瑜，高雄很多建設都是國民擋擋擋，過去8年沒給高雄縣統籌分配款的也是國民擋，到底是有甚麼臉講這種話？

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