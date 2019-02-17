盧市府逼公務員轉發敬老卡影片？網爆：不然年底績效考核你！

2019-02-17 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾截圖踢爆，有疑似國民黨籍的長官要求公務員幫忙轉發台中市政策相關影片，表示轉傳人次前三多的科室將頒獎表揚，並「列入年度考核」；消息一出引起網友反彈，不過對於網路流傳內容，中市府尚未出面說明。

《盧秀燕秀下限》粉專今（17日）PO出一張疑似公務員間的Line對話截圖，圖中顯示某人「轉達局長指示」，請各科室主管統計同仁們轉傳「台中愛心敬老卡新聞影片」的次數，轉傳人次前三高的單位，局長將頒獎表揚，且列入年度考核成績。

該粉專在文中批評，「不轉發，年底績效考核你，年終獎金威脅你！」表示公務員不是台中市長盧秀燕和國民黨的工具人。

敬老愛心卡政策自林佳龍擔任台中市長期間便上路，盧市府團隊接手後，自本月15日起調整補助方式。根據截圖顯示，有長官要求各科室轉發宣導的影片，就是解釋盧市府為何調整補助的新聞。

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