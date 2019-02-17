中菁會會長交接 盧秀燕力挺拚經濟

2019-02-17 16:15

〔記者張菁雅／台中報導〕中部上市櫃公司菁英聯誼會（簡稱中菁會）今日舉行25屆會長交接典禮，台中市長盧秀燕獲邀出席，她致詞時表示，未來4年會全力拚經濟，積極面要輔導和配合企業，消極面則要「少騷擾企業」，讓企業專心經營。

中菁會新任會長由永信國際投資控股董事長李芳全出任，交接典禮由福貞控股董事長李榮福擔任監交人，在盧秀燕見證下，李芳全從卸任會長、希華晶體總經理曾榮孟手中接過印信。

盧秀燕表示，中央政府1年總預算是2兆元左右，而中菁會會員們1年營業額就達1兆元，是國家預算的一半，政府、人民都要感謝中菁會長期以來對台灣、對經濟的貢獻。

盧秀燕指出，未來4年會放下政治，全心拚經濟，從積極面來說，市府要幫忙、輔導和配合企業，消極面則要「少騷擾企業」，讓大家專心經營，因為有時候政府過多的干預，會造成干擾。

盧秀燕也透露，當初找經發局長，設定的目標就是產業界人士，因為經濟要發展，必須解決產業問題，專家、學者與公務人員有時候不見得有同理心，但她找了很多人，都不願意來，幾度拜託下，產業界出身的高禩翔終於願意出任。

另外，對於盧秀燕希望中菁會會員再提升營收，李芳全表示，1兆到2兆似乎不是很遠，大家一起努力。

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