吳敦義稱團隊沒有貪贓枉法 黃國昌怒斥：會不會太無恥！

2019-02-16 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕角逐2020年總統候選人寶座，國民黨四大天王競爭激烈。黨主席吳敦義受訪時提及，總統人選的品德操守不能有「致命傷」，更自豪表示他的團隊都不會有貪贓枉法的紀錄。對此，時代力量立委黃國昌痛斥吳敦義講這種話根本在搞笑，「會不會太無恥」！

根據《新頭殼》報導，面對國民黨黨內初選，吳敦義在廣播節目受訪表示，總統人選條件必須是一個品德、操守、能力、政績最好的人，不能有會被對手抓住的「致命傷」，導致被敵方一槍斃命；他更強調，「我提名的縣市長，都不會有團隊貪贓枉法的紀錄」。

對此，黃國昌今（16日）晚上在臉書發文提到「富慶案」，他表示「我不是在幫朱立倫講話，但吳敦義講這種話根本在搞笑」。黃國昌表示，自己已經公開質問過好幾：「吳敦義為何不敢承認到過富慶集團？為何2012年與馬英九競選連任時，陳慶男幫忙出的錢都沒有依法申報政治獻金？為何收了陳慶男好處後，竟然可以大剌剌地幫陳慶男喬事，導致國家鉅額損失」？

黃國昌表示，吳敦義到現在還龜縮起來不敢回應，然後現在講這種話，會不會太無恥！根本是「五十步笑百步的概念」！

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