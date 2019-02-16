柯P逛花博宣傳台北週 參選總統？「回台北再問」

2019-02-16 17:33

〔記者張軒哲／台中報導〕「柯P來了！」台中花博參觀人數已破500萬人次，2月18至22日推出「台北週」活動，台北市長柯文哲今天（16日）下午特別和熊讚來參觀台中花博，台中市長盧秀燕親自接待，這是新任縣市長上任後，兩人首次公開同框。柯P展現高人氣，遊客爭相合影，媒體問及是否參選總統？柯文哲笑稱：「拜託不要問這個，回台北再問！」

柯文哲去年在花博開幕前，有先探訪花博園區的建設，時隔近1年再訪花博，柯文哲直呼人很多。柯文哲在盧秀燕陪同下，先後參觀花舞館與馬場園區，與吉祥物歐米馬、樂虎、熊讚合照，並交換禮物。

柯文哲說，下週2月18至22日，台北市民憑身分證參觀花博半價。媒體則詢問，參訪花博是否有拉攏藍營？柯文哲說，這本來就該來的，是配合宣傳花博台北週活動。

柯文哲此行也有拜會台中地方民代與產業界，被解讀為參選總統布局，柯文哲則說，難得專程到台中來看花博，順便都將行程排在一起。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/