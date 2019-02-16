我助建立電子掛號系統 巴國政府盼擴展全國

2019-02-16 15:55

〔記者彭琬馨／台北報導〕為協助友邦提升資訊基礎軟體設備，國合會自2016年起與國泰醫院合作，在南美洲唯一友邦巴拉圭推動「醫療資訊管理效能提升計畫」，協助在巴拉圭各地醫院導入電子掛號系統。因為計畫成效太好，「用過的病患都說讚！」巴拉圭新政府去年底上任後，主動提出要求，盼我國能協助將電子掛號系統擴展至全巴國。

計畫執行經理吳原安受訪時說，計畫一開始資源非常少，時間也很緊迫，但在雙方協力合作下，2個月內就完成電子系統開發，還有13個巴國醫療人員來台受訓，「原本在巴國看醫生平均1次需要3小時，系統完成後，只要1小時」；吳原安說，去年底新政府上台後，主動向我駐巴國大使館提出要求，盼能將計畫帶到首都、擴展全國，受到巴國政府大力讚賞「我們也覺得很意外」。

依據國合會提供的資料顯示，在尚未導入醫療資訊系統前，巴國民眾至醫療機構就診，光是人工掛號及查找紙本病歷就要花費許多時間，嚴重影響醫療服務效能，電子掛號系統建置後，導入系統的醫院，病患服務量平均增加2倍，衛生主管單位每月亦可收到精確的報表，大幅提升當地診療的品質及效能。

吳原安說，電子掛號系統建置完成後，「平均一個月可以服務36000個病患」，對巴國醫界來說效率是一大躍進，也能藉此與巴國醫界建立關係、幫助台灣拓展醫界人脈；吳原安說，台灣的國際處境真的很困難，在與中國資源落差甚大的情況下，「多半是拿瑞士刀在跟核子彈打仗」，盼能透過醫療資訊系統建置計畫與巴國各界深化關係，也藉以深化台巴情誼。

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