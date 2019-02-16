經濟、空氣、藝文及教育 盧市府今年施政3目標

2019-02-16 13:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市文化局今天在屯區藝文中心舉辦藝文人士品茶迎春，市長盧秀燕到場致詞，先感謝所有藝文人士的努力，讓台中更有質感，成為文化城市；她並強調，上任的第一年有3大施政目標，分別是拚經濟、整治空氣及加強文化藝術及教育，而將文化及教育列為施政重點之一，可讓國民素質提昇、城市進步。

台中市長盧秀燕今天上午到屯區藝文中心與藝文人士進行新春團拜，主辦單位邀請視覺藝術、表演藝術、文學及纖維編織等領域有350多位藝文人士到場，因人數增多，一樓會場不夠大，還安排藝文人士到2樓品茶，市議員李麗華及賴義鍠也到場跟藝文人士共同迎春。

主辦單位還邀請獲107年台中市表演藝術金藝獎的洪淑玲老師帶領台灣青年舞團、青年高中舞蹈科擔任表演。

市長盧秀燕到場時，沒有立即進場，而是一一跟在場的工作人員及藝文人士握手，她表示，會跟藝文人士一一握手，是感謝他們的努力，讓台中更有質感，讓台中市成為文化的城市。

盧秀燕表示，今年台中市施政有3大目標，就是拚經濟、整治空氣及加強文藝及教育。

她指出，拚經濟，市民才能好生活，而整治空氣，讓市民有好空氣，否則台中市有好山好水，沒有好空氣，就太可惜了。

第三個施政方向之一是文化藝術跟教育，盧秀燕解釋，列3大目標之一的原因，在於文化藝術教育，在短時間看不到效果，不像造橋鋪路，可以馬上看出成效，但文化藝術與教育，為政者一定要重視、加強，因為提昇國民素質、讓城市進步是台中市最重要的基石。

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