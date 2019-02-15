議員批路平效率比高雄差 南市府：去年豪雨2312坑洞全改善

2019-02-15 17:15

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員林美燕今天下午召開記者會，以高雄市長韓國瑜為例，指高雄春節前補平5000坑洞，而台南龜裂爛路卻等不到翻修，評批台南路平效率差。

林美燕表示，高雄市長韓國瑜上任2個月的時間「路見不平、馬上鋪平」，積極推動高雄各項政務，率領工務團隊整修道路，實質的改善讓不少市民驚訝不已。相較於高雄趕在春節前補平5千坑洞，台南許多龜裂爛路卻等不到翻修。

她表示，南區明興路連接是汽、機車族往返市區、喜樹、鯤鯓、灣裡重要道路，整條5公里的路況很差，幾乎沒有一段是平的，不是嚴重龜裂，就是坑洞，而且狀況已經持續近1年了，幾乎每天都有市民陳情。

她說，另外，市區道路中西區西門路、南門路，安平區的永華路路況都有待改善，道路坑坑洞洞讓居民叫苦不已。

南市工務局表示，有關去年8月豪雨台南市造成2312處坑洞，都已經在去年9月7日改善完成。8月豪雨迄今，全市已完成超過200個路段路面改善，明興路路平工程部分，因配合台電的工程，預計今年6月即可施作，其他路段也將於今年進行改善，以提供市民一個舒適的行車環境。

工務局表示，南市升格後大力推動路平專案，但因管線老舊汰換、新建房屋逐漸攀升、民生需求埋設管線等需求，申挖量不斷上升，致道路挖掘施工案件也多。目前南市每年砸下20億元預算進行路平、改善維護一般道路，去年更爭取到中央補助17億元，將可大幅提升台南的道路品質。

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