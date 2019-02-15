指總統沒清楚論述 韓國瑜再提九二共識有助兩岸發展

2019-02-15 11:53

〔記者蘇福男／高雄報導〕針對蔡英文總統在臉書對於兩岸關係論述的回應，高雄市長韓國瑜今天上午在田寮區大南天福德祠參拜時表示，蔡總統還是沒有說清楚要帶領台灣2300萬人民何去何從？他認為身為總統對此問題要說清楚講明白，不能含糊帶過，如答不出這個問題，九二共識就應該繼續走下去，因為這能穩定兩岸、幫助所有民眾一個和平的環境。

韓國瑜今天上午10點前往田寮區大南天福德祠參拜，並發送紅包，現場人潮大排長龍，媒體追問韓對於蔡總統和陸委會回應他兩岸關係論述有何看法？韓先是想了一下說，今天來廟宇參拜，不太想講太政治性的話題，會找個時間、地點場合好好表述一下。

但媒體繼續追問韓，有看到蔡總統的臉書回應了嗎？韓還是忍不住說「有看了」，媒體問他怎麼看？韓說，覺得蔡總統還是沒有說清楚要帶領台灣2300萬人民何去何從？

他表示，「蔡總統可以批判我、指責我、酸我、甚至踩我兩腳、打我腦袋、看不起我都沒關係」，重點是中華民國總統要告訴台灣2300萬人未來要走往哪個方向？這是身為總統最基本的職責所在，要先把這問題說清楚講明白，不能含糊帶過。

韓國瑜說，人民不知道國家要怎麼走很無奈，如果蔡答不出這問題，九二共識就應該繼續走下去，因為這能穩定兩岸、幫助所有民眾一個和平的環境，蔡應該好好思考一下。

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