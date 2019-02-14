美軍印太司令挺台 外交部：感謝美方重視支持台灣民主

2019-02-14 12:53

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對美軍印太司令部司令戴維森出席聯邦參議院軍委會聽證會時表示，中國提出的「一國兩制」統一方針並未反映雙方意願。外交部今表示，對於美方表達對台灣民主及安全的堅定支持與重視，外交部表示歡迎及感謝。

美軍印太司令部司令戴維森（Philip S. Davidson）13日出席聯邦眾議院軍事委員會聽證會。他在書面證詞提到台灣時表示，美方持續支持以雙方民眾可接受的方式、範圍與速度，和平解決兩岸問題。美國印太司令部聚焦於改善台灣軍隊內部的聯合互動性、促進台灣軍隊的訓練與準備，並支持台灣軍隊的專業發展。

外交部表示，兩岸穩定不僅攸關台美的共同利益，也是區域和平穩定的重要基礎。面對中國不斷以武力脅迫台灣，我政府將致力強化自我防衛能力，並秉持務實的態度，在對等與尊嚴的原則基礎上審慎處理兩岸關係。

外交部強調，我政府也將持續與美國及其他理念相近國家攜手捍衛自由、民主、人權及法治的共享價值，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

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